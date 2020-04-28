新冠肺炎燒不停，各項大型集會活動紛紛取消，但台南市政府幾經考慮後，仍決定於5月9日在永華市政中心2樓中庭廣場舉辦母親節感恩表揚活動，由市長黃偉哲頒獎給62位母親代表。社會局表示，母親節慶祝活動是市府年度盛大活動，今年因應疫情現場將採實名制及分流方式辦理，請入場民眾配戴口罩，並配合市府相關防疫措施。

今年獲得表揚的62位母親代表28日名單出爐，表揚分為5大類，分別是：替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「慈馨媽媽」8人；照顧家中身心障礙子女不辭辛勞的「慈萱媽媽」7人；秉持原住民族傳統負擔家計的「原住民Ina（伊娜／媽媽）」2人；刻苦持家自強不息的「自強媽媽」7人；鼓勵子女從事對國家社會發展有貢獻工作的「慈暉媽媽」38人。其中，仁德區公所推薦的91歲慈暉媽媽蘇紗，為此次表揚活動中最年長的媽媽。

推薦單位及表揚名單如下：

慈馨媽媽：新市區公所－林姿吟、後壁區公所－王甘露、北區區公所－郭美麗、安南區公所－陳阿梅、七股區公所－黃美玲、麻豆區公所－胡麗梅、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所－蘇胡美雀、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所－王妍蓁。

慈萱媽媽：社團法人台南市佑明視障協進會－蘇芳純、社團法人台南市腦性麻痺之友協會－葉憶梅、社團法人台南市癲癇之友協會－劉麗華、社團法人台南市聲暉協進會－陳燕玲、社團法人臺南市慈光心智關懷協會－關美儀、社團法人台南市慈光身障協會－劉雲綉、社團法人臺南市心智障礙關顧協會－高琳雅。

原住民媽媽：臺南市政府民族事務委員會－莎拉．里幸、白美惠。

自強媽媽：新市區公所－章素緣、後壁區公所－黃玫罃、玉井區公所－李蕎淳、安南區公所－林汝諠、七股區公所－張秋香、永康區公所－陳庭卉、白河區公所－劉玉鍊。

慈暉媽媽：山上區公所－蕭方繡鸚、安平區公所－陳治、關廟區公所－汪江金鳳、歸仁區公所－郭蔡梅桂、左鎮區公所－吳陳慎、中西區公所－藍黃惠全、龍崎區公所－吳陳靖香、鹽水區公所－蔡方明珠、北門區公所－郭王廚、新營區公所－陳林美足、官田區公所－林魏碧琴、東山區公所－白吳占、楠西區公所－買潘素玉、西港區公所－黃謝銓、善化區公所－黃陳玉、新市區公所－王黃秀英、南化區公所－戴瑟琴、大內區公所－李騏后、安定區公所－林錦雲、六甲區公所－林張美蓮、下營區公所－顏洪強碖、後壁區公所－侯素惠、北區區公所－余張春燕、玉井區公所－姚陳罔市、柳營區公所－張格、學甲區公所－李邱彩鳳、安南區公所－吳張玉氣、新化區公所－許沈金治、七股區公所－黃王繡英、將軍區公所－林陳月桃、麻豆區公所－謝陳美惠、永康區公所－蔡黃秀香、林秋綿、仁德區公所－蘇紗、白河區公所－賴美環、佳里區公所－陳綉家、東區區公所－陳育慈、南區區公所－鄭月子。

(中時 )