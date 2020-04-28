（台灣金融研訓院長黃崇哲（左）與金總秘書長吳當傑共同呼籲國人重視金融風險抵抗力。圖／陳碧芬）

新冠疫情讓國人學習公衛風險的認識，但是國人還有很多不懂的風險，金融風險正是其中之一。台灣金融研訓院今（28）日公布「金融風險抵抗力」測試結果，整理上千份的有效回卷，平均分數竟然只有60.7分，代表國人的金融風險抵抗力相當於及格邊緣。

台灣金融研訓院院長黃崇哲表示，台灣民間儲蓄率雖然高，愛心捐款也不落人後，但在金融知識和金融常識的普及教育上，「需要再加強」，提升對各式金融商品與服務的認識與了解，進而選擇適合的金融商品與服務以累積資產。

「金融風險抵抗力測驗」為台灣金融研訓院研發，首波1,180份調查結果，除總體平均分數，調查四個構面：金融知識與行為，經濟資源，社會資本，和金融商品與服務的觸及，其中最突出是「金融知識與行為」項目，此次調查結果分數最低、僅有43.3分，明顯不足，就年齡分布，風險抵抗力表現最差是19歲以下青少年，得分僅48.8分，就地區分布上，最高為北北基有62分，最低為高屏澎，僅有52分。

金融總會秘書長吳當傑表示，雖然每個人的狀況都不相同，但在風險處處、經常發生變動的現在，具備基本所需的金融知識及金融風險抵抗力，是非常需要的。

吳當傑亦認為，金融研訓院透過大數據有效分析，了解需要服務的對象，或金融商品不足的地方，讓金融風險抵抗力的重要性得以具體化。

黃崇哲說，新冠疫情期間倡議民眾維持社交距離，但疫情引發的經濟情勢變動，也出現一批新的經濟最弱勢者，成為貧富之間的距離．鼓勵民眾上線測試（https://service.tabf.org.tw/if/financetest），了解自己的金融風險抵抗力，不要在此波疫情成為經濟難民！。

(工商 )