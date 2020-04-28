中國互聯網路信息中心（CNNIC）28日公布最新「中國互聯網絡發展狀況統計報告」，稱中國數位經濟增長強勁，網路消費市場擴大內需。截至3月，大陸國內網路購物用戶達7.1億名，較2018年底增長1億或16.4％；手機網路購物用戶達7.07億，較2018年底增長1.16億或19.6％。

截至3月，中國網民規模達9.04億，較2018年底增長7,508萬；互聯網普及率達64.5％，較2018年底提升4.9個百分點。

龐大的網民構成中國蓬勃發展的消費市場。CNNIC主任曾宇指出，當前，數位經濟已成為經濟增長的新動能，在此次疫情中，數位經濟在保障消費和就業、推動復工復產等方面發揮重要作用，展現出了強大的增長潛力。

報告指，2019年全國網上零售額達人民幣10.63兆元，按年增長16.5％，連續七年成為全球最大的數位消費市場。

受疫情影響，線上教育用戶快速增長至4.23億，較2018年底增長1.1倍，而線上旅行預訂行業受到較大衝擊，3月線上旅行預訂用戶3.73億，較2018年底減少3,705萬，雖然短期用戶規模大幅下降，不過中長期隨著疫情形勢好轉有望進入反彈期。

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(中時電子報)