公民權下修至18歲已成朝野黨團共識，朝野立委分別提出相關修案案，陸續完成一讀送交修憲委員會審理。為加快程序，民眾黨團建請立法院盡速在本會期籌組修憲委員會，經大體討論無人發言後，直接逕付二讀並交付朝野協商。民眾黨團副總召張其祿說，朝野不要再打假球，「此次不用參雜阻擾程序進行的其他修憲提案，而是單純處理公民權下修」。

憲法明定，我國國民須年滿20歲，才有選舉投票權利；年滿23歲才有被選舉權。朝野黨團不約而同對於下修公民權頗有共識，國民黨立委江啟臣、黨團總召林為洲甚至一口氣提出投票及參選門檻年齡紛紛下修至18歲、20歲的修憲案。

朝野立委提議公民權下修的修憲案都已在院會完成一讀，並送交修憲委員會審理，為了加速程序，民眾黨團提案，建請立法院針對本會期籌組修憲委員會做成決議。

民眾黨團副總召張其祿上午表示，先進民主國家的公民權大都下修至18歲，

朝野黨團對此有有高度共識，民眾黨團率先提出「一憲二法」，在憲法中解除年齡限制，分別修正《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》中調降選舉年齡至18歲，這也是最簡化的版本。

「若無修憲委員會，提案等同白提」，張其祿說，既然朝野均有共識，調整公民參政權也非大幅度更動，呼籲立法院應在本會期籌組修憲委員會，盡速討論各黨派版本，「朝野不要再打假球，此次不用參雜阻擾程序進行的其他修憲提案，而是單純處理公民權下修」。

(中時 )