河北省隆堯縣文物保護管理所28日透露，近日，在隆堯縣隆堯鎮堯山村東，一施工單位在施工作業時偶然發現一件石虎雕刻，經文保專家初步考證其為元末明初文物，目前，該石虎已入藏省級重點文物保護單位「隆堯碑刻群」進行保護。

近日，邢台一施工單位在河北隆堯進行施工作業時偶然發現一件石虎雕刻，經文保專家初步考證其為元末明初文物，該石虎出土時位於地下約1公尺深處，呈倒伏狀，保存基本完好，石虎及下座系同一石料雕刻而成，通高1.78公尺，造型古樸，虎勢溫和，符合元代石虎風格。

據隆堯縣文化廣電體育和旅遊局地方文史學者王博介紹，石虎不同於石獅，一般多出現在古墓神道。所以從該石虎出土位置來看，必是古墓前的神道石獸，如此碩大的石虎，基本完好，實屬罕見。

據隆堯縣文物保護管理所所長李方介紹，高子敬墓在《唐山縣志》元代丘墓排行第2，他和李惟簡、劉秉忠屬同一時期人，據此推測高子敬應在元朝故去，其神道石刻當是元代石刻，全大陸元代的神道石刻原本極少，今隆堯縣出土元代石虎，堪稱國寶級文物。

目前，該石虎已入藏省級重點文物保護單位「隆堯碑刻群」進行保護展示。

(旺報 )