北市議員游淑慧（右2）、羅智強（右1）、徐巧芯（右4）、侯漢庭（右3）今天上午舉行記者會。（譚宇哲攝）

北市錢櫃KTV林森店26日大火造成重大傷亡，北市議員游淑慧、羅智強、徐巧芯、侯漢庭今天上午舉行記者會，針對業者私自關閉消防設備的動態違規提出2大訴求，要求市府修法規定設置火災受信總機，遠端監控受信總機遭關閉或故障，另裝設119火災通報裝置，感應火災時自動通報消防機關，北市消防局回應，會研議修訂台北市火災預防自治條例。

北市錢櫃KTV林森店火警釀重大傷亡原因指向業者私自關閉室內消防栓、自動灑水系統、火警自動廣報設備、緊急廣播設備及排煙設備等5大消防設備；另外，市府甫在本月22日聯合安檢林森店，卻仍未發現疏漏，也遭質疑公安檢查的SOP無法遏止業者動態違規。

游淑慧表示，北市消防局檢查時只要求業者有相關消防設備，即便發現業者關閉，也只是要求限期改善，造成檢查時打開、檢查完又關閉，「但人命有辦法限期改善嗎」，建議市府針對業者動態違規，盡速研議設置火災受信總機，遠端監控受信總機遭關閉或故障，同時裝設119火災通報裝置，感應火災時自動通報消防機關。

羅智強痛批，最可惡不是不合格，是檢查時合格，檢查完就把設備關掉的「偽合格」，騙的不只是人民金錢，更是生命，強烈要求北市府，不要因為錢櫃背後是媒體大老闆就手軟，盡速釐清責任。

針對4月22聯合稽查卻未發現林森店業者施工沒有提報消防防護計畫，消防局副局長畢幼明說明，當天公安聯合稽查由建管處、消防局、衛生局、商業處共同執行，建管處同仁現場有發現業者施工，因此檢查表上有勾室內裝修，但檢查結果還未放到線上，建管處也未向消防局通報。

徐巧芯認為，各單位檢查表格是自行填寫，建管處不需要向消防局確認業者有無繳交消防防護計畫，同樣可以核發施工申請，業者事後被發現，也只要限期改善、補提計畫就好，建議修改消防法

畢幼明坦言，目前安檢運作機制確實有檢討空間，會向中央建議修正消防法，也會研擬修訂台北市火災預防自治條例，讓消防設備被關掉時，也能連動到消防單位。

(中時 )