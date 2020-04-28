開發金(2883)總部大樓確定出售，近期股價底部墊高，早盤成功站穩季線。

開發金旗下的子公司中華開發資本董事會決議，將處分開發金總部。開發金表示，董事會已經通過標售大樓，未來將委託專業機構戴德梁行協助進行公開標售、鑑價程序等相關作業，所以底價也尚未有明確，至於時程上面，因為開發金將在年底之前搬往中壽所投資的台北學苑，所以希望在搬遷之後可以順利標售完成。

開發金日前法說會曾表示，處理總部大樓主要有三方向，包含出租、都市更新以及出售等計畫，但是根據開發金內部評估，若要等都市更新恐怕還要一段時間，而出售對於開發金資產活化較有幫助，最後選擇出售。

開發資本董事會也同意未來關係人可參與投標以及作為決標對象，代表目前開發金旗下持股34.82%的子公司中壽，未來也可參與投標，進而買回此棟大樓。對此，開發金不予評論。

開發金控總部位於南京東路5段屬於「稀有物件」，地理位置靠近內湖，該區舊辦公大樓租金大約在每坪、每月1000到2000元之間，可望吸引壽險公司關注。

(時報資訊)