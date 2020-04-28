北都有線電視與頻道代理商永鑫授權金談判不順，經國家通訊傳播委員會(NCC)3次居間調處不成，已收到永鑫正式來函，限期北都1個月內取得頻道變更申請的斷訊告知，否則約有10萬收視戶無法收看HBO、CNN等頻道，民眾收視權益受到威脅。

消費者文教基金會今(28)表示， 受到本件授權金談判破局影響而可能遭到下架頻道包含HBO、CINEMAX、FOX SPORTS、FOX SPORTS 2、CNN、CN卡通頻道、ANIMAX等7個節目，北都有線電視應依《有線廣播電視法》規定，依法應先取得營運計畫變更許可，才能下架HBO等7個頻道。

消基會指出，有線電視系統業者不得任意停播頻道，如因授權到期而停止播送時，應考慮收視戶權益，並應於斷訊前5日以書面或連續5日於該頻道收視戶，如有違反，收視戶得請求減少收視費或其他方式作為賠償，若系統台所提供之服務未達基本頻道數三分之二，並達10天以上時，即應免除當月之收視費用。

消基會進一步指出，消費者如因斷訊主張終止契約，依據《應記載及不得記載事項》第12條規定，收視戶於契約有效期間內，得隨時以書面通知系統業者終止本契約，如終止契約，按同法第16條規定，不得沒收收視戶所繳付之收視費或違約金。

若北都有線電視違反上述法規，經主管機關令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰；經再次令其限期改正而屆期不改正者，處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

消基會說，頻道授權金成為有線電視系統業者與頻道代理商一年一換約的談判深水區，隨著跨區經營之開放，市場削價競爭進一步加深問題複雜性，收視戶權益往往成為俎上肉，北都有線電視應正視訂戶視聽權益，提出與下架頻道品質相當的替代頻道，並積極訂定減收收視費用或展延收視期間之訂戶權益保障措施。

(中時 )