油價27日再度下挫，然而油價愈跌愈吸引投資人進場「搶便宜」，不過，法人表示，雖能源股評價低，但在景氣步入穩健復甦軌道前，建議短線欲搶反彈、區間操作的投資人嚴控部位短線操作即可！

在油價今年大跌之際，讓關心油價的台灣投資人趨之若鶩，不停地「逢低買進」，有些投資人甚至有「嚐到甜頭」，甚至「買爆」了能源基金，如NN（L）能源基金X資本美元該公司基金規模去年底才0.37億美元雖不多，在台灣投資人逢低承接下，台灣投資人投資該基金已超過主管機關規定的上限，並在4月15日已暫停申購；另外富蘭克林天然資源基金也在3月20日該基金也因台灣投資人投資比重超過上限先暫停申購，該基金在2019年規模2.78億美元，當時國人持有比重已達63％。

然據了解，由於富蘭克林天然資源基金的台灣持有比重已降，明（29）日可以重新恢復上架。

對於投資人逢低買能源股基金，富蘭克林證券投顧表示，然在新冠肺炎疫情出現控制前，經濟復甦可能還需要時間。目前油價上半年看法仍較保守，能源類股可能短線上有反彈機會，但長期布局時點要待下半年可能為較佳時點；考量油價短線下行風險仍在，雖能源股評價低，但在景氣步入穩健復甦軌道前，建議短線欲搶反彈、區間操作的投資人嚴控部位。

(工商 )