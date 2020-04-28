國內連2天零確診，並且連續16天未出現本土病例，外界好奇，海軍磐石艦群聚感染，這麼大的破口怎可能沒有傳進社區？中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，他原本也很訝異，但看到兩件以前認為絕不可能發生的事情同時出現，就覺得見怪不怪了。

謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》發文表示，19日爆發敦睦艦隊21例確診後，經過9天都沒有本土群聚感染，最危險的時間稍微過去，只要5天內沒有出現本土案例，敦睦艦隊群聚事件將劃下休止符。

謝宗學說，這幾天不斷聽到一些質疑，酒店公關和敦睦艦艦群的防疫破口，到目前都沒發生本土疫情，政府是不是有掩飾太平的可能？但他認為如果發生本土疫情，醫院端一定會先知道，目前並沒有聽說；再者，台灣資訊流通順暢，若爆發多人生重病或喪命，這樣驚悚的訊息不可能完全沒有流出。

至於敦睦艦隊這麼大的破口，怎可能沒有新冠肺炎病毒傳進社區？謝宗學說，看到兩件以前認為絕不可能發生的事情同時出現，就覺得見怪不怪了。今年從三月到現在，他在小兒急診室沒有診斷出任何一個腸病毒或流感病例，過去十多年兒童急診經歷從未發生過，疾管署公布的流行病學資料也證實了他的觀察。

謝宗學認為，合理解釋是因為新冠肺炎疫情，全民努力防疫，勤洗手、戴口罩、少群聚的低社交生活，不但守住台灣沒有爆發大規模疫情，連帶將流感和腸病毒都順手消滅。他並稱讚政府、全民齊心努力防疫，創造出如此驚人的成果，是足以傲視全球的「台灣奇蹟」！

(中時電子報)