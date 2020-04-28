ROG玩家共和國宣布推出世界首款採用靜電單體與釹磁動雙單體電競耳麥— ROG Theta Electret，可搭配高端DAC(數位類比轉換器)和擴大機，提供純淨、高解析度的音質，無論是遊戲玩家或音樂愛好者，都能感受ROG Theta Electret無可比擬的聽覺享受。ROG Theta Electret採用靜電驅動單體技術，搭配獨家ROG Essence釹磁鐵驅動單體和氣密腔體設計，中、高頻響應能力出色，以提供逼真的遊戲音頻和音樂聆聽體驗，帶來前所未有的沉浸式體驗。

ROG Theta Electret 提供跨平台支援，包括 PC、Mac、行動裝置、PlayStation 4、Xbox One 以及任天堂 Switch。(華碩提供／黃慧雯台北傳真)

ROG Theta Electret電競耳麥以卓越品質與符合人體工學的精銳設計，榮獲2019年iF產品設計獎肯定。ROG Theta Electret搭載Hi-Fi等級鍍銀銅線，可通過較大的音場和出色的再現效果來改善音質清晰度。其經過專業調教的可拆卸獨立麥克風，通過包含Discord與TeamSpeak等多項領導性通訊App應用程式認證，不僅具備信號導流技術，可確保遊戲中的語音不失真，且耳罩上直覺的控制按鈕更可在不中斷遊戲的情況下，立即將麥克風靜音，使玩家專心投入遊戲戰場。

ROG Theta Electret隨附兩款不同尺寸與觸感的ROG Hybrid反D型耳罩，一組採用柔軟親膚的100%蛋白質皮革與快速散熱透氣網狀纖維，適合外出時盡情享受遊戲；另一組耳罩則加入快速散熱纖維，有效降低25%熱能，減輕佩戴眼鏡者的壓迫感，提供更佳的舒適性與隔音效果，即使長時間遊戲也能常保涼爽，ROG Theta Electret電競耳麥將全面滿足發燒友與玩家的極致聆聽體驗。ROG Theta Electret 電競耳麥，建議售價：NT$9,900；歡慶上市，4月27日起至5月31日止，購買ROG Theta Electret電競耳麥，隨貨即附贈ROG Throne RGB耳機架(價值NT$2,990)。

(科技)