民進黨立委洪申翰、周春米、蘇巧慧、賴品妤、鍾佳濱等人，今上午邀集台灣人權促進會、臺灣少年權益與福利促進聯盟、臺灣青年民主協會等公民團體及高中學生召開記者會，呼籲除下修投票權為18歲，同時下修民法成年為18歲，並將各法律以年齡為門檻的限制進行修法。

洪申翰指出，目前刑法規定，18歲就要負完全責任，但20歲才被賦予投票權，同時民法也以20歲定為成年門檻，希望修法行動不只修刑法跟憲法，個不同法律成年的年齡希望也往下修，像是集會遊行法、政黨法等，讓落實青年作主與參政，成為社會改革推動的力量。

鼓山高中三年級學生葉柏廷說，「18歲公民權」不該僅存於「能不能投票」或「能不能參選」，目前各級法規仍然存在著對於20歲以下的各種權利限制，例如《集會遊行法》規定，不論是負責人、代理人、甚至是糾察員都必須年滿20歲，導致未滿20歲的青少年在任何議題上想發起行動，都得透過20歲以上的人代為處理，而類似的情況也出現在《社會團體法》、《政黨法》等其他法規，呼籲盡速修法，社會公平的對待青年。

板橋高中三年級學生張玳瑋也提到，高中畢業後將離家念大學，但未滿20歲在民法上未成年，因此未來住學校宿舍申請用的戶籍謄本，需要法定代理人委託書；未滿20歲到銀行開戶，存每個月在外讀書的生活費，也需要法定代理人陪同或提供同意書，這些學生日常所必須的行為，都因為年齡限制而阻礙重重。

周春米說，現在教育普及，年輕人積極參與公共議題，面對年輕人參與自主年齡的條件，各政黨都有共識，本周四立法院司法法制委員排審民法成年人年齡調降審查，因修法牽一髮動全身，必須給相關部會提出配套作業時間，可能會參考日本作法給予日出條款，希望能夠盡快完成修法，盡快讓民法下修18歲能夠落實。

(中時 )