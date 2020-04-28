新冠肺炎疫情延燒，各國都傳出口罩不足的狀況，而台灣在口罩政策上面不斷精進，日前有網友提議，若台灣口罩足夠，健保快易通APP應可增設捐口罩功能，當時引來唐鳳本人回應。27日疫情中心也宣布APP新功能，邀請大家響應「護台灣 助世界」捐口罩活動。

4月5日推特網友「快打部隊打臉低能(@RapidBigPunch)」提到，台灣可發起個人捐口罩運動，建議口罩4.0版本加入此功能，並喊話「我付錢捐贈」，從「我OK，你先買」進化到「我OK，買給妳」。文章釣出唐鳳本人回應，表示「建議收到，感謝貢獻！」

網有希望口罩4.0可以增加捐口罩的功能。（圖／摘自推特）

另外，4月15日也曾有網友在推特建議，月底口罩3.0可能要上路，但比較期待4.0，詢問唐鳳是否能加入捐贈選項，政府是否同意這樣的機制？唐鳳也親自回應，表示在不影響防疫的狀況下，願意以個人未領取的口罩響應此網友的人道援助，幫助需要的國際夥伴、優先提供給他們的醫護人員。

網友期待口罩4.0，可加入捐口罩功能。（圖／摘自推特）

沒想到，昨日指揮中心就宣布，在實施實名制2.0後日漸趨於穩定，人人已皆可購買口罩，民眾若認定口罩有多，或有餘力可響應「護台灣 助世界」捐助活動，將口罩捐至有需求的地區。

(中時電子報)