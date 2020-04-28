台灣民眾黨繼日前爆出前中央委員張益贍與黨團助理蔡宜芳爆不倫戀後，今又有周刊爆料，民眾黨主席柯文哲另一名愛將、台北農產公司董事長祕書董德堉與副市長蔡炳坤祕書凌婉真互動密切，已婚的兩人頻頻幽會。民眾黨立委蔡壁如今上午受訪表示，這是黨員私人問題，如果不涉及黨紀，黨部不會過問，且據她了解，兩名當事人皆告知是單身，可能與外面的資訊有落差。

《鏡週刊》報導指出，已婚的董德堉與凌婉真互動過從甚密，頻頻私下外出幽會，甚至被週刊拍到餵食、摸臀及一同到烏來泡湯等親密互動照片。

對此，蔡壁如今上午受訪回應，過去在北市府與凌婉真認識多年，她雖然有一名小孩，但已經單身很多年，至少在北市府認識她時就已經是單身；至於董德堉部分，早上也有跟他通過電話確認，他稱目前單身。

對於民眾黨頻頻爆出緋聞，蔡壁如表示，台灣民眾黨是新生政黨，受到各位關愛跟關注，還是謝謝大家，黨本身會去好好把黨員紀律建立起來，但也請外界對不熟悉事務應該再查證。

民眾黨發言人楊寶楨表示，經查兩人並未擔任黨職，事關個人隱私，本黨不評論也不會刻意過問，由當事人對外說明。

(中時 )