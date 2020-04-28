內政部要求婦聯會轉型政黨，27日大限到期，婦聯會390億資產更面臨充公。救國團過去幾年來同樣慘遭蔡政府「清算」，主任葛永光28日發文表示，婦聯會過去受政府委託，從事公益助人工作，對國家社會有重大貢獻，這樣的團體反而受政治清算，「完全不符轉型正義。」

葛永光表示，全世界正受新冠肺炎疫情傷害，但對立最傷害防疫，只會加劇災害的嚴重性。他引述衛福部部長陳時中之語「台灣防疫得宜，獲世界好評，都是專業和溝通的結果」，表示台灣以法治國家自許，但法治國原則應符合憲法規定，「轉型正義」應釐清歷史真相、賠償受害者、追求社會和解與和諧，政府政治清算婦聯會，一點也不符合轉型正義的目的。

葛永光說，婦聯會於記者會中表示，內政部最近在法庭陳述：「從《政黨法》來看，並沒有限制政治團體轉換為政黨以外的團體，內政部事實上對其他政治團體的輔導也都允許轉換為其他社會團體。」但是婦聯會自去年起除了向內政部表達希能轉型為政黨以外的團體外，也向衛福部申請成立公益基金會，至今仍未核准。

曾任台大政治系教授、現任台大國發所兼任教授的葛永光表示，政治團體並非政黨，所以《政黨法》若禁止政治團體轉型為政黨以外的團體，應有違憲之虞。這是參照司法院第733號解釋人民團體法第17條第2項：限制職業團體內部組織與事務之自主決定已逾必要程度，有違憲法第23條所定之比例原則，與憲法第14條保障人民結社自由之意旨不符，應自本解釋公布之日起，至遲於屆滿一年時，失其效力。

葛永光表示，婦聯會既以公益為目的，且無意推薦候選人參選，自宜維持其純粹社福公益團體的角色。他認為政府有責任讓婦聯會符合創會宗旨，用善意協助婦聯會轉型。

葛永光說，盼望政府部門除了防疫抗疫，也應發揮公共治理專業，容許婦聯會轉型公益團體繼續貢獻社會，不要「政治追殺」，斲傷中華民國的法治基礎，更勿任由對立繼續侵蝕台灣社會。

(旺報 )