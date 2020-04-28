蔡英文總統訪視精呈科技辦理「充電再出發訓練計畫」情形。（王文吉攝）

精呈科技辦理「充電再出發訓練計畫」，員工利用減少工時時段，參加訓練課程，持續發展個人所需技能。（王文吉攝）

蔡英文總統（右）參訪精呈科技工程師示範「鏟花」技術。（王文吉攝）

勞動部長許銘春說明已有77家企業、2200多名員工申請「充電再出發訓練計畫」。（王文吉攝）

勞動部勞動力發展署長施貞仰說明「充電再出發訓練計畫」。（王文吉攝）

精呈科技因疫情影響，近期訂單驟減，員工透過「充電再出發訓練計畫」提升自我技能。（王文吉攝）

精呈科技製造線切割機及放電加工機，稱霸日本及歐美市場。。（王文吉攝）

新冠肺炎疫情衝擊國內企業及勞工，勞動部推出「充電再出發訓練計畫」，已有77家企業、2200多名員工申請。蔡英文總統28日南下台中訪視精呈科技，她強調，無論是疫情期間的紓困期、未來的經濟振興期及發展期，我們都會全力支持企業，疫情過後再次全力出擊。

精呈科技製造線切割機及放電加工機，稱霸日本及歐美，海內外有93名員工，因疫情影響，近期訂單驟減。勞動部勞動力發展署長施貞仰說明充電再出發訓練計畫，針對企業辦理職業訓練課程補助提高為350萬元，勞工參加訓練課程補助訓練津貼時數上限提高為120小時。

精呈科技總經理張瑞成也是豐洲工業區廠商協進會理事長特別感謝政府提供計畫補助，他也代表園區廠商謝謝政府，另向總統請命「這波疫情結束，希望繼續提供資金奧援及研發補助，協助企業留住人才。」

蔡英文致詞時表示，台灣防疫的能力受到國際肯定，確診病患康復率也是領先全球，接下來還有更大的挑戰是紓困及振興。未來無論是對於國人健康或整體經濟都要努力恢復元氣。

蔡英文也說，在疫情結束之後，世界的供需關係、製造供應鏈都會發生改變，在這個過程中我們必須尋找新的機會，無論資金、研發的協助，政府一定傾全力相助。

蔡英文提到，不管是在紓困期、未來的經濟振興期及發展期，我們都會全力支持。目前紓困方案、特別條例修正及增加特別預算，都經過立法院同意，相關單位也如火如荼積極告知企業、勞工及自營作業者，以獲得政府相挺。

蔡英文說明，有141萬人取得政府的現金補助，企業貸款也持續增加中，已有千億以上規模，至於個人貸款由中央銀行承做，數字也持續攀升。政府盡全力協助企業或個人，個別的作業者處境比較困難，所以優先提供協助。

蔡英文指出，勞動部有一連串計畫，希望有雇主的勞工受到企業、政府一起努力照顧，無雇主或自營作業者我們也提供協助，讓政府幫助各位度過最困難這段時間。

蔡英文最後說，再過幾天就是勞動節，感謝全國勞工的辛苦，雖然疫情還未過去，但只要我們做好準備，就可以在疫情過後，在一次全力出擊，而且會有量能的表現。

(中時 )