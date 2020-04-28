新冠肺炎重創全球經濟，隨各類報稅季節到來，立法院今三讀通過《稅捐稽徵法》修正案，讓沒錢繳納稅金者向國稅局提出「擔保品」的項目，新增「土地」與「房屋」，未來籌不出錢繳清欠稅、導致部分權益受限制的民眾，可多一項解套新辦法。

隨著全球景氣有進入下行的循環趨勢，加上此波新冠肺炎影響，積欠稅款的情況預料將增多。然而，面對類似欠稅情況，稅捐機關為保全收取稅捐的權益，就會依照《稅捐稽徵法》規定，對欠稅者採取禁止財產處分、限制營利事業減資或註銷登記、對財產實施假扣押，或限制欠稅人出境等措施。

一旦欠稅者遭稽徵機關作出處分，要解套的辦法主要有兩項，一個就是繳清積欠的稅款，第二個辦法就是提供擔保品。

依照現行《稅捐稽徵法》規定，欠稅者針對欠稅所提出的擔保品項目，包括黃金，這是以9折計算；經中央銀行掛牌的外幣、上市或上櫃的有價證券，按8折計算；政府發行經規定可十足提供公務擔保的公債，這是依面額計值；銀行存款單摺，按存款本金額計值；其他經財政部核准，易於變價及保管，且無產權糾紛的財產。

為確保政府稅捐稽徵，同時有利於欠稅者的財產運用，國民黨立委賴士葆提案修訂《稅捐稽徵法》，讓欠稅擔保品項目，新增列「易於變價、無產權糾紛且能足額清償的土地，或已辦妥建物所有權登記的房屋。」

對此修法，財政部政務次長吳自心在審查時持正面態度表示，納稅義務人若逾期未繳納稅款時，稽徵機關得就擔保品強制執行取償；而納稅義務人以設有先順位抵押權的土地，或已辦妥建物所有權登記的房屋作為納稅擔保，若足以確保將來稅款徵收，稅捐稽徵機關應予受理，實務上並無窒礙難行的地方。

因此，全案在通過委員會審查後，今送入立法院院會審查，朝野無異議，順利完成三讀。換言之，欠稅者未來可將房屋、土地作為欠稅的擔保品。

至於詳細新增修正文字如下：

「本法所稱相當擔保，係指相當於擔保稅款之下列擔保品：

四、易於變價、無產權糾紛且能足額清償之土地或已辦妥建物所有權登記之房屋。」

(中時 )