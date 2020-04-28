全球百大汽車零部件設計製造公司-敏實集團創辦人秦榮華，懷抱回饋鄉里翻轉技職教育的熱誠與使命，對台灣技職學生承諾，只要進入大華科大（2018年起由秦捐資興學，8月起將更名為敏實科大）就讀，未來保證全球就業。

白手起家的秦榮華，創建敏實集團製造汽車外飾件、車身結構件、鋁部件及電動車電池盒，版圖橫跨歐亞美布建全球58家工廠，10個運營管理區域，銷售至30個國家。世界知名車廠如BMW、賓士、豐田、寶馬、賓利、勞斯萊斯等都是敏實集團主要客戶。

敏實集團投資幾百億元，在中國嘉興興建「未來工廠」，躋身於全球新創「燈塔工廠」之列，配合未來汽車行業面臨的巨大挑戰，將致力實現自動化流程、數據化經營、可視化管理、自動化及效率經營。

這些前瞻製造技術，將引領產業智慧產銷系統，也是未來台灣產業競爭力提升的契機，敏實科大招生的三個新系，智慧製造工程系、智慧車輛與能源系、餐飲管理系，亦將緊密與產業對接，培養未來所需人才。

新生入學後是學用合一，與未來產業需求無縫接軌，入學就獲得敏實員工工號，享有敏實員工「敏學堂」學習資源，並到各相關AI產業聯盟如技嘉科技、神通電腦、富士康科技、淳安電子，及秦榮華在日本經營8間溫泉飯店和中國新開發近10間旅館的實習機會。

個人財富達千億的秦榮華表示，他要用所有資源，來幫助台灣技職生創新學習。承諾敏實科大學生在完成紮實的訓練與學業要求後，給予就業保障，未來還可外派全球各據點服務。

秦榮華每週必與敏實科大同仁視訊會議，一個細節都不放過。校長張浣芸表示，秦總給大家不小的壓力，主要是來自他要為台灣技職打造新模式，為學生找出路的承諾，這也是本校全體師生願意戮力打拼的最主要原因。

(中時 )