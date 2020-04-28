吳釗燮續任外長 曾厚仁駐美？府：純屬臆測 12:342020/04/28 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人張惇涵。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對外傳外交部長吳釗燮續任外長，曾厚仁駐美機會大，總統府今天表示非常遺憾這則新聞的相關內容均未經查證，純屬個人臆測。 總統府發言人張惇涵表示，針對稍早《蘋果日報》「吳釗燮續任外長！曾厚仁駐美機會大 口譯哥升官有望」之報導，總統府非常遺憾這則新聞的相關內容均未經查證，純屬個人臆測。 他說，政府團隊人事，只要有確定的安排規劃，就會適時對外說明，目前政府全力進行防疫工作，對相關人事議題，無須多加臆測。也期盼相關報導進行前，都能妥為查證，免生類似淆誤。 (中時 ) #外交部長 #吳釗燮 #曾厚仁 #總統府 也許您會感興趣 推薦閱讀 是外交部長還是網紅？ 04:102020/04/24 時論廣場 蘇會續任閣揆？沈富雄用「很大侮辱」分析 12:082020/04/25 政治 【刷亮總統府2】夫喝啤酒胃痛 診斷發現末期膽管癌 15:272020/04/26 財經 【刷亮總統府3】收購風聲中接班 面臨產品召回考驗 15:272020/04/26 財經 宜蘭音樂教母張月娥逝 總統府頒褒揚令 13:472020/04/26 生活 新國安團隊飄和戰玄機 04:102020/04/27 時論廣場 接受印度時報專訪 吳釗燮控訴WHO屈服於大陸 12:192020/04/27 政治 臺荷關係大突破 荷蘭駐臺機構改名在台辦事處 21:182020/04/27 政治 快評》荷蘭人寫下新頁 原來台北也可以簡稱台 23:392020/04/27 政治 台北入名 荷蘭駐台機構更名在台辦事處 04:102020/04/28 政治要聞 政治熱門新聞 柯文哲愛將又爆婚外情 上山吃雞泡湯、摸臀調情 - 政治 金正恩4月22日死亡？財經專家：解放軍已在丹東集結 - 政治 錢櫃大火 綠營竟要「趙少康說清楚」？網大驚甩鍋太大 - 政治 陳時中這段話 沈富雄聽了差點昏倒！ - 政治 金正恩若驟然離世 于北辰驚爆台灣麻煩了 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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