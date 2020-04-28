針對外傳外交部長吳釗燮續任外長，曾厚仁駐美機會大，總統府今天表示非常遺憾這則新聞的相關內容均未經查證，純屬個人臆測。

總統府發言人張惇涵表示，針對稍早《蘋果日報》「吳釗燮續任外長！曾厚仁駐美機會大 口譯哥升官有望」之報導，總統府非常遺憾這則新聞的相關內容均未經查證，純屬個人臆測。

他說，政府團隊人事，只要有確定的安排規劃，就會適時對外說明，目前政府全力進行防疫工作，對相關人事議題，無須多加臆測。也期盼相關報導進行前，都能妥為查證，免生類似淆誤。

(中時 )