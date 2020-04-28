自救會長也是彰化縣議員許書維說，過去縣府有天然氣整壓站須遠離油槽設施300公尺、民宅120公尺規定，但彰化縣政府去年7月卻刪除，令人不解。

彰化縣政府建設處建築管理科長鄭泓騏說，廠商未按圖施工，目前已要求廠商停止施工。(吳建輝攝)

廠商律師與自救會激烈討論，警方也居中協調，希望雙方能有一個兩全其美的解決辦法。(吳建輝攝)

欣彰瓦斯田中整壓站自救會，28日率領民眾到欣彰瓦斯公司，位在泰山食品田中油脂廠附近的整壓站抗議，抗議欣彰瓦斯不顧縣府停工命令，違法動工，自救會會長許書維說，前晚就有黑衣人保護挖土機進入工地，這兩天工地附近也有許多黑衣人，讓民眾都相當害怕，因此今天號召居民出來爭取公道。

欣彰天然氣整壓站位在彰化田中的工地，今天上午遭當地民眾阻攔，近50位當地居民，以肉身阻擋承包商的重機具施工，自救會長也是彰化縣議員許書維說，過去縣府有天然氣整壓站須遠離油槽設施300公尺、民宅120公尺規定，但彰化縣政府去年7月卻刪除，令人不解。

附近民眾表示，去年他們聽田中工業區內廠商說，欣彰要在附近興建天然氣整壓站，他們才知道，欣彰在員集路上圍起的鐵皮，也沒有公告施工項目，雖然去年3月有舉辦公聽會，但說明的內容模稜兩可，根本都沒有說到重點，讓人無法安心。

抗議民眾說，欣彰天然氣壓站附近有加油站，國小以及超過千戶的民宅，真的興建下去會讓附近民眾提心吊膽，強烈要求欣彰停止興建，移到別的地方，不要讓大家生活在恐懼當中；許書維表示，如欣彰能未遷移場址，不排除依天然氣事業法、都市計畫法以及危險物品管理辦法等提告。

彰化縣政府建設處建築管理科長鄭泓騏說，廠商今天所申請的雜項執照是圍牆與大門的部分，今天到場後發現，廠商並未依造規定施作，反而是在做園區內部的整地，未按圖施工，目前已要求廠商停止施工，廠商的重機具也在11點30分左右退出工地，未來會要求廠商提出說明，或者是辦理變更設計。

(中時 )