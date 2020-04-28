【現場直播】中央流行疫情指揮中心 新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.04.28

慶祝連3天零確診？指揮中心今天送龜苓膏。（鄭郁蓁攝影）

中央流行疫情指揮中心今天開設滿100天，陳時中表示，這一百天謝謝很多民眾一起度過，有時緊張，偶而輕鬆，未來看起來跡象都往好的方面進行，這是好的現象，他強調，可以往好的地方走，是因為全體國民合作。

繼昨天現場秀出荷蘭送台灣3999朵鬱金香，今天中央流行疫情指揮中心送給現場記者龜苓膏，慶祝疫情「歸零」。指揮官陳時中今天正式宣布今天再次0確診。今天是連續第三天國內0確診。今天也是指揮中心成立100天。

今天是本土個案歸零第十六天，且是磐石軍艦、本土、境外感染都全零的第三天。指揮中心昨天就在研議連續三天零確診就送龜苓膏，今天記者會還沒開始，記者會記者席已經擺上龜苓膏，提早慶祝國內疫情緩和濃厚。

陳時中說，雖然有一部分強制的方式，但都是呼籲大家配合，世界上算是在沒有嚴厲封鎖下，還能穩定的情況，未來個人衛生的維持，戴口罩，維持社交距離還是要當成好習慣維持，維持越好，未來生活就愈能正常化。

指揮中心成立100天，謝謝全國民眾陪我們一起度過。陳時中表示，目前都往好的方面來進行！

(中時電子報)