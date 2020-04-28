中國互聯網信息中心(CNNIC)今（28日）發佈第45次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，至今年3月，中國網民規模達9.04億，較2018年底增長7508萬，網路普及率達64.5％；網路購物使用者規模達7.10億，較2018年底增長1億或16.4％；手機網路購物用戶達7.07億，較2018年底增長1.16億。

龐大的網民構成中國蓬勃發展的消費市場，也為數字經濟發展打下了堅實的用戶基礎。CNNIC主任曾宇指出，當前，數字經濟已成為經濟增長的新動能，新業態、新模式層出不窮。在此次疫情中，數字經濟在保障消費和就業、推動復工復產等方面發揮重要作用，展現出了強大的增長潛力。

報告指出，去年大陸網上零售額達10.63兆元(人民幣．下同)，按年增長16.5％，連續七年成為全球最大的數字消費市場。

受新冠肺炎疫情影響，線上教育用戶快速增長至4.23億，較2018年底增長1.1倍，而在線旅行預訂行業受到較大衝擊，3月在線旅行預訂用戶3.73億，較2018年底減少3705萬，雖然短期用戶規模大幅下降，不過中長期隨疫情形勢好轉有望進入反彈期。

報告稱，以社交、直播電商為代表的新電商模式創新發展，釋放潛在內需消費。全年社交電商交易額按年增長超過60％，遠高於全國網絡零售整體增速。而且，電商平台渠道、物流服務推動三線以下城市和農村地區網購基礎設施和商品供給不斷完善，刺激消費潛力快速釋放。

受疫情影響，今年網路娛樂類應用使用者規模和使用率均有較大幅度提升。截至今年3月，網路影片已成為僅次於即時通信的第二大互聯網應用類型。網路直播使用者規模達5.60億，較2018年底增長1.63億。

(中時 )