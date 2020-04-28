新竹縣峨眉、北埔等鄉鎮，螢火蟲出沒的地區進入爆發旺季，入夜後到處閃閃發光，最熱門賞螢處在獅頭山的六寮古道和水濂洞，參山國家公園管理處呼籲民眾賞螢時，遵守「不喧嘩」、「不抓螢火蟲」及「不使用手電筒」三不原則，共同維護螢火蟲的生態。

受到新冠肺炎疫情影響，新竹縣各鄉鎮都未舉辦賞螢活動，參山處則推日賞桐花夜追螢光的「賞螢主題小旅行」，欣賞獅頭山的六寮古道和水濂洞等地，螢火蟲猶如一顆顆飛舞的綠色精靈。

水濂洞因有很好的地標，每到螢火蟲季都成為攝影愛好者拍攝的熱門景點，沒有提早前來卡位還拍不到，經常出現腳架一長串好幾排的景象。

有的遊客拿手電筒或手機照明行走，忘了用紅色玻璃紙包覆，不知各式強光直接照射，將使螢火蟲的求偶繁殖受到影響，有的民眾好奇拿手機想拍螢火蟲，手機閃燈一亮，不僅什麼都拍不到，更影響螢火蟲生態。

攝影愛好者陳吉義老師說，螢火蟲是從南部縣市開始往北部閃閃求偶，新竹縣螢火蟲往年大多在4月中旬開始，今年似乎延後到月底才出現，通常晚上7點螢火蟲出沒求偶最頻繁，到8點左右結束休息，不管是賞螢還是拍照，都要儘量避免干擾螢火蟲。

(中時 )