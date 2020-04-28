「救人如救火！」台中市警察局第四分局南屯派出所，日前接獲民眾報案，於黎明路2段大樓有女子自鎖在屋內。警員王家強、李銘城立即馳赴現場，一度要傾聽女子想法，但女子謊稱要進房拿東西便將門鎖上。

警方指出，王員察覺有異，請女子開門未果，怕她在內想不開，急奔至樓上請居民協助，以繩索纏繞自身，另一端繩索由民眾幫忙拉住，緊靠牆面垂降至5樓，冒著生命危險開門將女子救出強制送醫！

救人如救火！王員僅以一細繩綑綁自身冒險垂降，險象環生！（圖／台中市警局第四分局提供）

警方調查，當日因女子前夫至家中討論事情，過程中雙方發生衝突，女子情緒不穩欲做出不理智的行為，幸虧員警及時到場將雙方隔開避免再生衝突，並動之以情希望女子多想想家人，千萬不可做出傻事；沒想到女子謊稱進房拿東西便將門鎖上不讓任何人進入。

王姓員警說，主因是女子將門上鎖且情緒仍相當激烈，擔心她可能會有進一步的危險舉動，當下沒想那麼多毅然決定借樓上住戶的陽台垂降，經緊急入內查看後，所幸無人傷亡；女子經強制送醫後狀況穩定，家屬感激警方英勇地即刻救援，化解一場可能發生的憾事。

南屯派出所長周景彬說，自殺不能解決問題，僅留給親友無盡悲痛，遭遇困境時，別放棄希望，撥打1995生命專線再給自己一次機會。提醒大家多關心身邊的家人、朋友們，若察覺有異，請以陪伴及溝通代替斥責、爭吵，多以同理心去面對心情較低落的親友，適時給予溫暖的言詞、擁抱，人人都能成為他人命懸一線時的救命繩！

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(中時電子報)