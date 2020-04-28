現代人普遍晚婚或不婚，婚姻離異的現象也越來越普遍，根據內政部統計，台北市未婚人口中山區最密集，佔21.89%，且該區的離婚戶達13.18％，加起來單身戶共有35.07%；萬華區未婚戶19.9%，離婚戶15.05%居北市最高比例，合計也有34.95%，顯示中山和萬華幾乎每3戶就有1戶是「單身新貴」。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北市以中山和萬華小宅密度最高，對於未婚或離婚的單身者而言，小宅總價低，購屋負擔小，單身人口入住比例高。根據內政部統計，15坪以下住宅以萬華最多，佔25.6%，中山佔24.9%。其中，中山區商業性高，套房案量多，需求度也高，全年15坪以下小宅的交易達854筆，為各區之冠，也成為單身戶最集中區域。

（圖／台灣房屋智庫）

至於結婚比例最高的是內湖區，佔64.99%，其次是大安區63.81%，和松山區63.31%。張旭嵐指出，大安區因有多所明星小學，因此租房或購屋設籍在此的家庭型戶數仍是台北之最。而內湖近年炙手可熱，除了有內科優勢，各大型企業總部陸續進駐內湖，提供優質就業機會，帶動家庭型的購屋買氣，加上平均5字頭的房價，比蛋黃區更適合首購或換屋，因此已婚數戶略高於有學區紅利的大安，2019年全年內湖的買賣移轉棟數達4036棟，居台北各區之冠，也是去年戶籍數增加最多的區域。

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(中時電子報)