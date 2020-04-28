新冠肺炎疫情嚴峻，除了病毒致死率高使各國人口死亡率急速攀升外，連帶對世界經濟也造成嚴重打擊。英國球星貝克漢（David Beckham）夫婦便是被疫情波及的受害者之一。日前維多利亞（Victoria）的個人時裝品牌才因爆發新冠肺炎被迫讓員工放無薪假，並申請政府補助挨轟；今再度傳出貝克漢投資的Kent & Curwen服飾遭爆已連續三年虧損，讓他決定提早解約止血。

足球明星貝克漢退出足壇後，從2015年起便擔任英國快時尚品牌Kent & Curwen服飾代言人。除了聯名還參與設計以及市場拓展等工作。但該品牌卻遭英國媒體爆料，指出過去三年因公司經營不善，虧損達1,800萬英鎊（約新台幣6億8千7百萬元左右），讓他決定提早解約。

根據《三立新聞網》報導，貝克漢當時簽下7位數字英鎊的合約，工作內容除了擔任代言人外也參與服裝設計，讓該品牌知名度大增，然而銷量卻未隨著水漲船高，反而連年虧損，讓小貝相當頭痛；目前雙方仍在根據合約內容進行解約協調中，而貝克漢目前則依然是Kent & Curwen的服飾代言人。

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(中時電子報)