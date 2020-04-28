退役球星A-Rod與未婚妻珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)打算趁新冠疫情買下紐約大都會，根據《富比世》報導他有意邀請台灣富邦金控董事長蔡明興一同出資。62歲的蔡明興擁有870億台幣資產(29億美元)。

大都會老闆威朋(Fred Wilpon)在2月疫情爆發前就差點轉手成功，價碼是26億美元(80%股份)，後來因小老闆不肯放棄球隊主導權而破局。

A-Rod與羅培茲的財力合計7億美元，他們四處尋找出資者，包括Quogue資本投資公司創辦人羅特鮑姆(Wayne Rothbaum)與邁阿密富豪馬斯(Jorge Mas)。羅特鮑姆與馬斯之前參與競標馬林魚失敗，馬斯現在是美國足球大聯盟的球隊老闆。

馬林魚當時以12億美元賣出，前洋基球星吉特(Derek Jeter)傳聞投入2500萬美元，獲得執行長寶座。NBA黃蜂隊老闆麥可喬丹(Michael Jordan)也是股東。

雖然A-Rod的資本不足以主導經營球隊，他仍可以走吉特的路線在球團中取得管理職位與實權。據傳吉特在馬林魚的「倒行逆施」也與當時競標失誤有關，因為馬林魚這種每年賠錢的球隊不值那麼多錢，他們買貴了只好拚命砍人省錢。

(中時電子報)