國際油價繼周一大屠殺25%後，今（28 日）亞洲盤勢持續重挫，紐約原油一度狂瀉16%，最低來到11美元，累計兩天大跌41%。這波跌勢除了原油儲存空間快用光，近期導火線是全球最大的美國石油ETF（United States Oil Fund，USO）瘋狂拋售6月合約持倉。

紐約原油早盤最低狂崩16.12%（或2.06美元），來到10.72美元；布蘭特原油相對平穩，一度下挫約4.95%（或0.99美元），報每桶19美元。

紐約6月期油跌幅如此慘重，除了憂心美國重要原油交割地、奧克拉荷馬州庫欣儲油空間即將爆滿，另外上周美國5月期貨合約價在到期前，首度破天荒跌至負值，投資者恐慌負油價噩夢重演，因而拋售6月紐約期油主力合約倉位，寧可購買月份較遠的石油期貨合約。

美國石油ETF在周一公告，將在4天時間內出售 6 月交割的所有原油期貨合約，每天大約買賣其倉位的三分之一，導致 6月和 7月合約價差出現大幅震盪。

雖然石油輸出國家組織（OPEC）以及俄羅斯等主要產油國，將自5月起每日減產970萬桶，但史上規模最大的聯合減產協議，至今對於拉抬油價不見任何成效。

摩根大通表示，為避免庫欣原油儲量在5月和6月超過90%，5月必需關閉每天100萬桶原油，6月可能需要再關閉50萬桶。

(中時電子報)