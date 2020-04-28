《紐約郵報》（New York Post）日前引據《NBC》報導台灣在新冠肺炎下的情景，卻在內容中描述「台灣是中國一省」，且以「專制」、「囤積防疫物資」、「追蹤監控全民」等用詞形容台灣防疫。對此，外交部北美司司長姚金祥今天在例行記者會上譴責該報記者在沒有查證事實的情況下發布報導。

姚金祥強調，除了國名之外，《紐約郵報》說台灣是防疫專制國家，這點我們不能接受，用這樣的字眼形容台灣我們覺得遺憾，「台灣是在防疫措施上最透明國家之一。」

姚金祥指出，我們應用高科技防疫措施能達到這樣的防疫成果，民眾非常肯定也能接受指揮中心之前也已經就此回應過，我們會繼續請駐紐約辦事處要求報導記者更正。

駐紐約辦事處則是在《紐約郵報》臉書貼文反駁報導指出：「台灣不是中國的一省，我們有自己獨立且民主的政府和疆界，中國對我們沒有任何一點管轄權。台灣擁有世界上數一數二開放透明的政府，手機通報僅用以通知曾與確診病患接觸的人，目的是保護其他人的健康。用專制來形容一個世界上最優秀的民主國家之一，這實在是惡意中傷。」

(中時 )