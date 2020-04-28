北市錢櫃KTV林森店26日火警釀重大傷亡，市府甫在本月22日前往聯合安檢，事後在市府公安檢查系統查不到，也未發現業者施工時無提交消防防護計畫，傳出台北市長柯文哲對此相當生氣，北市消防局副局長畢幼明說，本月安檢報告是由建管處上傳，建管處則稱，查核是否申報施工中消防安全防護計畫為消防局主責。

國民黨北市議員游淑慧、羅智強、徐巧芯、侯漢庭今天上午在北市議會舉行記者會，提出火警案檢討相關訴求，並請消防局副局長畢幼明說明市府4月22日稽查狀況。

畢幼明表示，22日市府公安聯合稽查由建管處、消防局、衛生局、商業處共同執行，建管處同仁現場有發現業者施工，檢查表上有勾室內裝修，消防局同仁則未發現，檢查結果本月由建管處負責上傳市府公安檢查系統，但還未上傳。

建管處表示，市府聯合安檢報告上傳時間一般在2周內，22日安檢報告已在今天上午上傳，參與單位各司其職，消防局若發現施工樣態，自當查核是否申報施工中消防安全防護計畫，而不是等建管處橫向聯繫。

(中時 )