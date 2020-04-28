台中市警察局今年首次執行「全國同步掃黑專案行動」，自4月6日至26日止，強力掃蕩非法槍械及改造槍械處所。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局今年首次執行「全國同步掃黑專案行動」，自4月6日至26日止，強力掃蕩非法槍械及改造槍械處所，共查獲各類非法槍械18枝，其中制式手槍1枝、改造手槍9枝、空氣槍2枝、模擬槍6枝，子彈128顆等，檢肅到案18人，疫情期間，強力掃蕩犯罪不打烊。

台中市警察局指出，霧峰分局偵破偷渡來台30歲越南籍黎姓男子，非法持有改造手槍2把、子彈38顆；警方根據線報至南投縣埔里鎮黎嫌藏匿處所，發現黎與越南同鄉同住租屋處，當場查獲安非他命1批，黎矢口否認涉案，警將黎依違反槍砲彈藥等罪嫌，並移送南投地檢署偵辦。

根據警方了解，數年前因黎男曾在台期間涉嫌販毒遭警方逮捕，並在台灣服完刑由移民署遣返回越南，去年底再偷渡來台，引起警方重視，除了追查槍枝來源，檢警並懷疑幕後有不法集團操控，黎嫌遭檢方聲請羈押。

台中市警察局刑事警察大隊表示，立法院一讀通過，從原本「源頭斷根」（納管操作槍） 及「加重刑罰」（改造槍枝與制式槍枝刑度一致），雙管齊下，不容許歹徒鑽法律漏洞，積極檢肅非法槍彈，展現對於「槍械零容忍」立場與決心。

(中時 )