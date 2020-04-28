44歲黃思婷將推出台語新專輯《風中淚》，提到近況，黃思婷透露：「兩年前在家中清掃拖地，急著接手機，不慎仆倒地，導致下顎骨斷裂，兩年來深居簡出養病，醫生曾做最壞評估，無法再唱歌，靠著毅力復健，最後終獲醫生准許進入錄音室。」此次現身也藉此澄清得怪病、小中風等等謠言。

2年前因摔傷下顎骨嚴重斷裂，黃思婷被醫生下達禁唱令，「手術後，為了固定讓骨頭生長，口中帶著鋼片與鐵絲，長達半年，期間只能靠流質飲食度日，體重更由51驟減至44公斤，而因為下顎骨受傷的後遺症，讓下巴無法再用力的張合。」這兩年來黃思婷婉拒一切的活動通告演出，也斷絕與演藝圈的往來。

黃思婷說回到熟悉的錄音室，開口演唱第一句時，立即哽咽久久不能平復悸動，「能再次的重拾麥克風，對我而言以為是不可能的事了，心中只有滿滿的感謝。」黃思婷表示：「因為受過創傷，生理自然會有些變化，我會勇敢的去接受這些改變，走過人生的無常，讓我開始接受世事多變。」她期待用新專輯讓粉絲看到最真實的自己。

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(中時電子報)