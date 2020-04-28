據內政部統計處的起火建築物統計，2019年國內的建築物樓層在1~5層的建築，起火次數為6233次，佔建築物起火總次數的78%，若以建築物的類別區分，則獨立住宅佔了36%，集合住宅則佔了41%，從樓層分布5樓以下建築物佔了將近8成的狀況來看，以建物的樓層研判可能主要是發生在老舊的透天或公寓，對於居家的住宅防火安全部分，信義居家建議可以參考六要點，包括「老宅鐵窗開逃生口、留意逃生動線順暢、管線重新配置、裝設火災警報器、使用防火建材、備使用期限內的滅火器」等來保障住家安全。

早期的房子配電箱迴路較少，且電線使用時間久了難免出現老化問題，加上以前電器種類上沒有這麼多元，除了冰箱、電視、冷氣之外，現在還有電鍋、烤箱、微波爐、電磁爐、電暖器等高功率電器，若是使用不當用電過載，就可能導致跳電甚至是火災的狀況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據內政部不動產資訊平台的統計資料顯示，台北市在2019年4季的平均屋齡已經來到34.61年，都市的住宅屋齡持續緩步增加，住宅的危險與老舊成為政府積極面對的問題，因此除了都更的政策以外，政府近年積極推動的危老改建政策，也頗受到市場好評。

信義居家則表示，居家的防火安全可分為室內與室外部分，室內建議購屋時民眾應多留一筆預算，將室內的管線重新整理，避免電線走火的風險，同時使用合格的防火建材，老舊公寓的鐵窗也要開逃生口，甚至是使用結合逃生梯、垂降梯的鐵窗設計，近年政府都宣導在家中裝設「住宅用火災警報器」，在火災發生第一時間達到警示的效果，家裡也要準備滅火器且注意有沒有過期，這些方式都能夠提昇民眾的居家安全。

室外部分則需留意逃生動線的順暢，例如避免在樓梯間、樓頂、大門邊放置鞋櫃、鞋子等雜物，5樓以下集合住宅頂樓勿上鎖或鑰匙要讓住戶隨手可得等，都能夠在火災不幸發生時，避免不幸的意外發生。

(時報資訊)