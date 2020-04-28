台灣線上零售業龍頭廠—富邦媒(8454)momo宣布攜手現撈魚貨冠全台的高雄梓官區漁會組「漁產銷售國家隊」，富邦媒總經理谷元宏表示，自2005年正式開台至今，momo已累積無數農漁產品推廣銷售的經驗，2019年momo網路購物農漁產品銷售年增40%，2020年第1季較去年同期增長50%，在過去堅強的銷售實力下，momo有信心來自高雄梓官區漁會的頂級龍虎斑，將再創銷售佳績。

台灣寶島富有漁業王國之美名，今年雖面臨新冠狀肺炎疫情，但在政府積極推動力挺台灣漁產的計畫，加上在地漁產品質備受肯定，鮮魚料理成為許多國人餐桌上必備的美味佳餚，富邦媒今天舉行記者會，宣布攜手現撈魚貨冠全台的高雄梓官區漁會組「漁產銷售國家隊」，momo電視購物Live節目首波將端上外銷等級、產地直送頂級龍虎斑；行政院副院長陳其邁、農委會副主任委員陳添壽、行政院農委會漁業署副署長林國平、梓官區漁會總幹事張漢雄也蒞臨活動現場，力薦本土鮮美漁產。

富邦媒董事長林啟峰表示，momo響應政府政策，加入力挺漁民的行列，此次很榮幸能與現撈魚貨全台第一的「高雄區梓官漁會」合作打造「漁產銷售國家隊」，針對首波力挺漁民的龍虎斑專案，momo串聯旗下電視購物、網路購物兩大線上通路資源，加上全通路近千萬會員實力，以期把外銷等級的龍虎斑新鮮直送至消費者手上。

富邦媒總經理谷元宏指出，自2005年正式開台至今，momo已累積無數農漁產品推廣銷售的經驗，更具備商品特色挖掘、故事包裝、多元展演功力及節目製作等深厚實力，為讓消費者能貼近農漁民間的距離，momo團隊總是深入產地，分享在地產銷故事，讓消費者能透過節目有如親身感受產品的價值與亮點，讓產品之光芒不因距離而被掩蓋，團隊的用心，也讓農漁產銷售繳出亮眼的成績，2019年momo網路購物農漁產品銷售年增40%，2020年第1季較去年同期增長50%。

此次momo祭出力挺漁民的龍虎斑專案組合，再加碼史無前例momo幣20%回饋，透過語音及網路下單再折100元，預估首波活動將售出萬條、總重達7.2噸的頂級龍虎斑。

(時報資訊)