太陽花學運323佔領行政院事件屆滿6年，魏揚等8人被依「煽惑他人犯罪」起訴，一審判決無罪。但高院今二審宣判，魏揚等6人逆轉遭判4月有期徒刑。對此，前行政院長江宜樺認為，這是遲來的正義。

江宜樺在臉書以「正義經常遲來，但不會不來」為題，發文表示2014年3月23日太陽花群衆攻佔行政院，揚言要癱瘓政府。他們以油壓剪及鐵撬破壞拒馬，以人數優勢衝倒警察，以暴力拆毀行政院大樓門窗，任意搜刮辦公室內物品，大肆破壞院內設施，然後以「公民不服從」爲藉口，聲稱所有犯罪行爲皆爲「正當的和平示威」。

江宜樺再指出，2016年民進黨上台之後，蔡政府立即撤回所有對太陽花犯行的訴訟，以回報太陽花領導份子對民進黨贏得大選的功勞。同時，太陽花群衆則對馬英九、江宜樺、王卓鈞、方仰寧等提告，說我們「預謀殺人」、「殺人未遂」，至今六年，訴訟仍無止無盡地在進行。

江宜樺表示，323攻佔行政院不是「和平示威」，太陽花運動更不是「公民不服從」。太陽花群衆總是選擇性強調自己只是坐在地上「和平」呼口號，就被警方強制驅離，但他們不回答如何持鐵器破壞行政院的阻絕設施，如何暴力推擠負責保衛行政院的警察，如何拆毀幾百公斤重的行政院大門，甚至在驅離過程中如何將執行公務的警察「蓋布袋」。

對於太陽花提出公民不服從，江宜樺則認為，當他們被檢察官及法院指出這些犯行而無法否認時，就擡出「公民不服從」的偉大口號，聲稱政府專制、戒嚴、不義，所以所有違法行爲皆爲「抗暴義行」。但是，政治理論中的「公民不服從」（civil disobedience）是指人民以「文明、非暴力」的方式，對已經「別無其他方式表達反對」的法律或政策，公開做出某些「違反法律」的行為以表達抗議，並且「願意接受違法行為的法律後果」。然而太陽花攻佔行政院的所作所爲跟前述標準無一符合。

江宜樺更提出三點論述：太陽花群眾運動不是「公民不服從」，因爲：（一）他們以暴力方式攻擊警察、霸佔國會，並攻佔行政院，而不是在街頭靜坐示威。（二）他們在運動中誣稱政府專制戒嚴，除了反對服貿協議，還要求重新制憲或修憲，不承認現行憲法及政府依法治理的正當性。（三）他們糾眾示威、鼓動群衆、侵入公署、破壞公物之後，卻不承認犯法行為，也不願意承擔法律後果。

江宜樺直言，如果太陽花算公民不服從，那所有非法暴行都可以自稱公民不服從。在群衆運動期間，這一切都沒有辦法好好討論，只有在運動激情過後，才有可能在法庭之中慢慢地釐清，冷靜地論辯。自古以來，正義經常遲到，但希望不是不來。

(中時電子報)