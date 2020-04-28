因應五一連假將至，為避免清明連假各景點湧現人潮，交通部推出「高速公路1968」APP加強版，針對全台216個熱點提供人流示警，其中台南市熱點高達27個，全國最多，引發台南市長黃偉哲不滿，質疑「中央官員跟台南有仇嗎？」對此，行政院副院長陳其邁今上午受訪表示，交通部一直有在調整，交通部也會把方案做得更符合現況，地方假如跟中央有不同意見，希望交通部能夠跟地方溝通，有需要的話交通部長林佳龍會跟黃偉哲協調。

交通部近期推出1968APP加強版，強化人潮熱點地區警示，雖然民眾實際操作發現，APP顯示人潮與實際有落差，但許多遊客以京到相關景點周邊飯店取消訂房或要求退房，有業者近2天被取消上百間房間，交通部1968加強版APP示警讓不少觀光業者哀號，台南市更因為熱點太多，黃偉哲直接向中央開炮。

面對觀光業者及地方政府反彈，陳其邁表示，APP示警是用大數據或人工智慧去演算，當然必須要做一些參數上調整，交通部這幾天也會把方案做得更符合現況，其實現在交通部也一直在調整。

陳其邁強調，中央跟地方假如有不同的意見，希望交通部能夠跟地方政府溝通；至於是否私下打電話向黃偉哲溝通，陳其邁說，「沒有」，這部分應該是交通部長林蛟龍會跟他協調。

(中時 )