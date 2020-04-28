連假熱點惹議 鄭文燦緩頰：不得已的政策

交通部公布五一連假警示熱點，數量居冠的台南市長黃偉哲槓上中央，桃園市長鄭文燦28日緩頰，強調防疫戰爭要打到最後一刻，這段時間「人流減半」真的是不得已的政策，如果不執行，確實會有群聚感染的風險。

鄭文燦說，台灣經過清明連假的挑戰，但是還沒有鬆一口氣，接著五一連假要來臨，桃園市政府推動智慧化的人流管制系統，清明連假有啟動、可以判斷人流，超過近年人潮最高值50％以上，就會用黃燈警示，這是跟中華電信合作、用大數據分析，效果不錯，一旦超過60％就會亮紅燈，現場的派出所會執行人流疏散計畫，停車場也會採取「一出才能一進」的管理方式，務必讓人流控制在50％左右。

鄭文燦說，人流減半主要是為了避免群聚感染，認同各景點確實也有商家做生意的需求，但現在為了防疫的需要，採取半正常的方式營業，他也在每一次的連假期間，到各景點去看，也發現基本人潮減少了，請各商家能夠瞭解到這段時間確實是因應防疫的需求祭出防疫的規範，讓人流略受影響，但也允諾，未來振興階段，一定要把人潮、旅客都找回來

「這段時間人流減半真的是不得已的！」鄭文燦認為，如果不執行管制，確實會有群聚感染的風險。中央流行疫情指揮中心也隨時追蹤、判斷台灣的疫情變化，國內確診案例正在減少，確診的數字已經連續好幾天都是零確診，但他認為防疫戰爭要打到最後一刻，不可能在未結束前有任何的鬆懈的心情，還是要戒慎恐懼。

(中時 )