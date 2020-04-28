錢櫃發生奪命大火，而該棟大樓事實上是中廣的，而目前黨產會又認定該資產為國家的，其之間關係複雜。中廣董事長趙少康今天表示，中廣確實是房東，但是當初跟年代董事長練台生簽約時，有簽協議書，要求大樓改裝都要符合消防法規且一切都由練台生負責。趙少康也說，中廣將來會向練台生求償，已經在找律師討論。

趙少康與資深媒體人尹乃菁今天在網路節目上透露，中廣賣掉仁愛路土地（現為帝寶），買了林森北路的大樓，本來是要轉移去林森北路這棟大樓，但是因為基地台訊號的問題，才去買松江路的大樓，而林森北的大樓改成中廣經營的V-mix KTV，甚至還是中廣的記者在經營。

趙少康也透露，那房子其實是買貴了，而且還貴很多，但當時的黨主席李登輝跟大掌櫃劉泰英到現在都沒事，「也沒看他們貪污被抓」。

而這次發生火災，趙少康說，當初有跟練台生簽協議書，錢櫃要加兩部電梯還要改裝等等，協議書中寫得很明白，改裝的一切責任都由練台生負責，中廣也有要求他們所有改裝都要符合消防法規，該申報核准的都要做。

趙少康也說，中廣在這起事件也是受害者，這樓經歷這次事件之後就是危樓，要賣價格也低，中廣可以跟練台生求償，將來也會跟他求償。之前之所以沒有談這件事情，是因為中廣只是金錢損失而已，比不上人命損失，所以想等調查清楚之後，該走的法律訴訟還是會走，已經在跟律師討論，會向練台生求償。

而黨產會目前已經認定該樓為國家的，趙少康說，他當初買中廣，只買了「媒體」，沒處理「資產」，資產的收支在另外的戶頭，這棟大樓就屬於「資產」，而黨產會認為「資產」是國家的，所以收支都在那個戶頭。

趙少康最後也呼籲，發生這樣的悲劇，錢櫃不應該只是推第一線的人來說明，練台生應該出面說明，高層應該出來跟社會道歉。

(中時 )