周揚青日前認了與羅志祥9年情斷，公開的分手信踢爆他私下劈腿、約炮，更與旗下女星有染，之後羅志祥與愷樂雙雙出來認錯道歉，重創形象影響事業，引發外界憤怒批評，而近日羅志祥好友們陸續發言緩頰，凌晨他的乾媽陳美鳳也發聲，中肯道：「失去是另一種獲得的開始」，不偏不坦的態度，讓該文短時間內被近萬人按讚狂推。

陳美鳳今凌晨在臉書發文，談人生中的各種感情，陳美鳳語重心長地說，雖時代改變，也許人對於情感的需求與價值有所變化，然一份「值得」的感情，仍是會給心靈帶來喜悅與滿足，「但情感隨著時間或許昇華、或許變淡了或許有變化… 那把心中的鑰匙始終握在自己的手中」，要開領一扇門或鎖住記憶，操之在己。

而陳美鳳的選擇，是珍惜當下，即使有糾結、有困惑，然一旦下定決心學著放下，「真正的放下是不再糾結於傷心難過的事」，給自己設下停損點，看往未來，才能真正海闊天空，畢竟「沒有得到也有學到」、「失去是另一種獲得的開始」，而雖然文章中沒指名在談揚豬戀，但被眾網友認為，是在開導乾兒子羅志祥。

據悉，陳美鳳在2003年以嘉賓身分為羅志祥的新專輯站台，吐露自己是他的乾媽，小豬也說過，當初陳美鳳是走傳統禮俗「下跪被餵飯」認的乾媽，多年來母子感情很好，他會買名牌包送乾媽，還說陳美鳳跟羅媽媽私交甚篤，兩個媽一起操心他的人生，說要幫他找女友。

(中時電子報)