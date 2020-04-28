蘋果(Apple Inc.)在 4 月 24 日正式開賣第二代 iPhone SE，其中新機回歸使用 Touch ID 指紋辨識，也成為使用者關注的焦點之一。在新冠肺炎(COVID-19)疫情下，蘋果當前大多數 iPhone 機種使用的 Face ID 臉部辨識，因為配戴口罩幾乎無法順利解鎖。這會不會是促成蘋果決定加速採用螢幕下指紋辨識技術的原因，令人好奇。

台媒報導，高通(Qualcomm)、京東方(BOE)以及鴻海旗下觸控廠業成(GIS-KY)，正共同努力研發超音波螢幕下指紋辨識技術，可望用於 2020 年今年秋季預定發表的 5G iPhone 的高階機種中。業界預期，所添加的全新螢幕下指紋辨識技術將是新機的一大亮點，有望推動一波買氣。

先前，該台媒便曾經引述消息人士說法，預測 2020 年 iPhone 有望導入高通的螢幕下指紋辨識技術。當前業界盛行的螢幕下指紋辨識技術方案共有兩種，一種是光學式方案，透過螢幕發光來創建一個 2D 指紋模型，是大多數中國大陸手機廠商選用的螢幕下指紋辨識方案；而高通的超聲波指紋辨識技術，則是透過高頻超音波來產生一個 3D 指紋模型，此技術已經被三星運用在 Galaxy S10 系列、Galaxy Note 10 系列以及 Galaxy S20 系列之中。是業界唯一具備量產與高可靠性的模組，因此被業界看好有機會被蘋果採用。

除了台媒的預測，先前財經外媒、巴克萊分析師以及天風國際分析師郭明錤，也都曾預測 iPhone 會導入螢幕下指紋辨識技術，且大多認為蘋果會在 2020 年或是 2021 年推出同時具備 Face ID 以及螢幕下指紋辨識技術的機種。針對 2020 年的蘋果新品，預測準度很高的知名記者Mark Gurman 曾經表示，他對於蘋果在 2020 年推出搭載螢幕下指紋辨識技術之 iPhone 不抱很高期待，也就是說他傾向認為這一項技術要在 2021 年才有機會亮相。

據了解，根據分析師郭明錤的看法，蘋果今年將會史無前例一次推出四款新 iPhone，包含一款 5.4 吋、兩款 6.1 吋以及一款 6.7 吋螢幕的產品。其中，一款 6.1 吋以及 6.7 吋的新品將屬於高階款式，其餘兩款則將繼承 iPhone 11 作為後續接班的入門款。除了螢幕尺寸不同，預計首度支援 5G 也將是今年秋季 iPhone 的亮點。而若是進一步納入螢幕下指紋辨識技術，對於高階 iPhone 的市場魅力來說，預期將有很明顯的加分作用。因為蘋果自 iPhone X 以來，搭載 Face ID 的機種都僅支援一種生物辨識技術(臉部辨識)，這項作法在新冠肺炎疫情蔓延期間，人們必須佩戴口罩防疫的情況下，常常無法成功解鎖，造成用戶困擾。因此，加入對螢幕下指紋辨識技術的支援，對於 iPhone 而言，將帶來更大的使用彈性，對於用戶而言也勢必成為新的吸引力。

由於新冠肺炎=疫情成為極大的不確定因素，影響產品研發、供應鏈量產以及市場需求，當前已有多家外資、分析師預測，蘋果將會延後推出新一代 iPhone，或是將分兩波上市。究竟今年果粉將會在何時迎接新一代 iPhone，也就是 5G iPhone 到來，顯得格外難以捉摸。

(科技)