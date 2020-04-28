北市林森北路錢櫃KTV26日發生火災，造成5人死亡，台北市長柯文哲因事發第一時間人在屏東跑行程，遭藍綠議員批評。此外，國民黨北市議員游淑慧痛批，柯文哲5年任期發生的火災死亡人數達86人，超過前市長郝龍斌8年任內63人。對此，資深媒體人韋安認為，KTV工作人員在火災發生時的舉足無措，應該是十幾年來都疏於嚴格要求和訓練，「不要因為要打柯，把前朝也都拉進來了」。

錢櫃大火釀5死，國民黨北市議員游淑慧痛批，台北市長柯文哲5年任期發生的火災死亡人數達86人，超過前市長郝龍斌8年任內63人，另外柯上周才主持的公安會報中，消防設備竟都亮綠燈，不及格率幾乎0。對此，柯回應表示，火災定義有改變，以前縱火算刑事案件、自殺算衛生局案件，所以若要比的話要，前後要用同樣的標準，才能比較清楚。

對此，韋安在臉書指出，有人把林森錢櫃KTV大火，當成滅柯的大缺口來攻擊，藍營議員甚至把郝市府時期火災死亡人數與柯市府的5年作比較，「不過，這樣比真的厚道，或不冷血嗎？」

韋安接著表示，柯市府的消防救災監管，到底與馬、郝時期來比，是否輕忽或放鬆？接連的意外，如關閉消防設施，未經許可就改建施工，或施工者充電引發走火意外，並非正常「監管」就可以防範。此外，KTV工作人員在火災發生時的舉足無措，應該是十幾年來都疏於嚴格要求和訓練。韋安直言，「不要因為要打柯，把前朝也都拉進來了」。

(中時電子報)