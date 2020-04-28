關渡自然公園自然中心室內空間在景觀區座位落實室內社交安全距離，將休憩桌椅間隔1.5公尺。（北市動保處提供／譚宇哲台北傳真）

北市動保處加強防疫，宣布關渡自然公園入園參觀訪客即日起採實名制，民眾須於入口處填寫姓名、電話等基本聯絡資料後，才能入園，園區工作人員也會每日監控訪客體溫及全程配戴口罩，園內自然中心室內空間也在景觀區座位落實室內社交安全距離，將休憩桌椅間隔1.5公尺，並提供酒精噴劑供手部消毒。

動保處呼籲，防疫措施需要全民配合，在保育及了解野生動物之餘，民眾對自身健康管理仍需持續注意，連假期間若曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，盡量避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩。

(中時 )