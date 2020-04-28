加強防疫 關渡自然公園即日起入園採實名制 13:172020/04/28 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關渡自然公園入園參觀訪客即日起採實名制，民眾須於入口處填寫姓名、電話等基本聯絡資料後，才能入園。（北市動保處提供／譚宇哲台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關渡自然公園自然中心室內空間在景觀區座位落實室內社交安全距離，將休憩桌椅間隔1.5公尺。（北市動保處提供／譚宇哲台北傳真） 北市動保處加強防疫，宣布關渡自然公園入園參觀訪客即日起採實名制，民眾須於入口處填寫姓名、電話等基本聯絡資料後，才能入園，園區工作人員也會每日監控訪客體溫及全程配戴口罩，園內自然中心室內空間也在景觀區座位落實室內社交安全距離，將休憩桌椅間隔1.5公尺，並提供酒精噴劑供手部消毒。 動保處呼籲，防疫措施需要全民配合，在保育及了解野生動物之餘，民眾對自身健康管理仍需持續注意，連假期間若曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，盡量避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩。 (中時 ) #自然 #防疫 #健康 #管理 #健康管理 也許您會感興趣 推薦閱讀 敦睦艦載疫歸來的元凶 04:102020/04/24 時論廣場 陳家欽贈防疫物資 桃園是首站 19:342020/04/24 社會 韓國瑜比病毒還要毒？ 04:102020/04/25 時論廣場 侯友宜：若篩檢量充足 建議入境者全面普篩 10:042020/04/25 政治 行政院長蘇貞昌視察台北市防疫旅館 16:022020/04/25 政治 高巿長罷免投票 高規格防疫 04:102020/04/26 地方新聞 哥倫比亞採訪台灣防疫 中信銀入鏡 04:102020/04/28 金融．稅務 歐美疫情不退 13檔防疫概念股交投熱 04:102020/04/28 證券．權證 避免針對性 用鼓勵取代警示 04:102020/04/28 地方新聞 竹縣餐飲輔導計畫 力守五一防疫 04:102020/04/28 地方新聞 生活熱門新聞 鄧惠文暗酸周揚青 遭網紅爆猛料「自己才是恐怖情人」 - 生活 豬揚變色曝玄機 唐綺陽吐更驚人的 - 生活 金正恩沒死？知名脫北正妹掀驚人真相 - 生活 金正恩在元山市騎馬、玩水上摩托車 美韓衛星拍到了 - 生活 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。