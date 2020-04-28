國內新冠肺炎疫情趨緩，連2日無新增個案，連15日無本土病例，但現在卻有醫護人員跳出來，痛批中央流行疫情指揮中心對第一線醫護人員的補助不到位，先前承諾的每人每日領取1萬元補助，竟是要3、4名醫師均分，若拿被取消的門診收入計算，根本是倒貼中央。

台北市醫師職業工會常務理事何健輝醫師、台大醫院企業工會理事白紹煒護理師今天中午12點至疾管署大門口前召開記者會陳情，表示SARS時期政府明訂給予第一線醫護人員每人每日1萬、每人每班5千元不等的防疫補償，但面對更嚴重的COVID-19新冠肺炎卻是要由多名醫師、護理師來均分1萬元津貼，形同收入大縮水。

何健輝指出，指揮官陳時中3月6日曾表示，第一線醫護每人每天將會有1萬元津貼，但4月24日的最新公文中，仍僅有醫師每日新台幣1萬元、護理人員每班1萬元等字樣，忽略掉「每人」根本是大玩文字遊戲。

何建輝表示，根據衛福部的公告，每日1萬元的防疫津貼只能讓1名醫護人員請領根本不合理，因為與實務上有很大的落差，一般來說專責病房或加護病房光是醫師就需3名人力輪值，實際上這1萬元是由每名輪值醫師均分，「算下來每天能領到的津貼可能不到1千，比最低工資還要低。」

護理師白紹煒也說，醫院為減少護理人員負擔，會以1比2的護病比照顧確診患者，但在最新的公文中卻強調要每照顧5名病患才能申報一班1萬元的津貼，獎勵不僅比SARS時期要少，更是變相鼓勵醫療機構用最低標準人力來安排照護，若每家醫院都照做，防疫品質恐會大打折扣。

衛生福利部醫事司司長石崇良受訪時表示，這次新冠肺炎的防疫津貼公文中雖未明訂每人可領1萬元，但文內是希望醫院強調輪班的精神，讓主責醫師、護理人員的班表排好，主要仍是以1人為主，讓每個人都有機會領每班1萬元的防疫津貼。

石崇良解釋，新冠肺炎在國內以輕症為主，在現行的每名醫師照顧10人為限、護理師每人照顧5人以下，都比過去進行醫院評鑑的醫學中心1比7、區域醫院1比9要來的低，醫護的負擔是相對較小的，政府對參與防疫的第一線醫護補貼絕不會少，但若是醫院內的排班機制出了問題，衛福部也有完善的申訴機制，歡迎醫護人員多家使用。

(中時 )