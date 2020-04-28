大陸國家主席習近平昨夜與伊朗總統魯哈尼進行電話通訊，習近平指出在新冠肺炎抗疫鬥爭中，陸伊兩國同舟共濟，守望相助。並稱，大陸向伊方援助多批抗疫物資，且願繼續提供幫助，強調國際社會只有加強協調合作，才能合力戰勝疫情，單邊制裁妨礙伊朗及國際社會抗疫努力，大陸也將堅定支持伊朗捍衛國家主權及尊嚴。

魯哈尼則回應表示表示，大陸成功的緩解疫情經驗值得借鑒，感謝陸方提供寶貴物資援助，願兩邊共同加強衛生等領域合作，進一步發展兩國戰略伙伴關係，當前形勢下，應立即解除對伊朗的非法單邊制裁。

(中時 )