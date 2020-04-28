習近平與伊朗總統通電 稱單邊制裁有礙國際社會抗疫 13:322020/04/28 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家主席習近平（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家主席習近平昨夜與伊朗總統魯哈尼進行電話通訊，習近平指出在新冠肺炎抗疫鬥爭中，陸伊兩國同舟共濟，守望相助。並稱，大陸向伊方援助多批抗疫物資，且願繼續提供幫助，強調國際社會只有加強協調合作，才能合力戰勝疫情，單邊制裁妨礙伊朗及國際社會抗疫努力，大陸也將堅定支持伊朗捍衛國家主權及尊嚴。 魯哈尼則回應表示表示，大陸成功的緩解疫情經驗值得借鑒，感謝陸方提供寶貴物資援助，願兩邊共同加強衛生等領域合作，進一步發展兩國戰略伙伴關係，當前形勢下，應立即解除對伊朗的非法單邊制裁。 (中時 ) #伊朗 #抗疫 #台灣 #全球 #大陸 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #習近平 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎理賠金 將創保險業史上新高 04:092020/04/25 全球財經 抗疫 台南好物做您健康後盾 04:102020/04/25 地方新聞 台灣最先擋新冠肺炎 阿中部長再登外媒 10:322020/04/25 生活 新冠肺炎累計429人確診 275人解除隔離 14:142020/04/25 生活 我國抗疫成績亮眼 陳時中：感染控制及醫療人員素質居功 15:262020/04/25 生活 花蓮慈院4／27起受理新冠肺炎自費檢驗 48小時結果出爐 17:542020/04/25 生活 抗新冠肺炎 英國99歲老兵步行募款逾10億 破金氏紀錄 21:142020/04/25 國際 川普吹捧羥氯奎寧 美研究打臉 04:102020/04/26 國際大事 研製新冠疫苗 京企啟動臨床研究 04:102020/04/27 焦點新聞 陸國務院聯防控：武漢新冠「清零」不等於全部出院 17:082020/04/27 兩岸 兩岸熱門新聞 帝國總有撤離的一天 - 焦點新聞 - 旺報 荷蘭駐台機構改名？ 陸駐荷大使館要求荷蘭澄清 - 兩岸 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 紐約州長：新冠病毒從歐洲進入紐約 而非大陸 - 兩岸 - 旺報 辜寬敏推制憲公投 國台辦重提：六個任何 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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