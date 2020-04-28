因應事業單位僱用移工取得從事堆高機及固定式起重機操作人員資格需求，勞動部於108年第3梯次全國技術士技能檢定針對移工參加堆高機操作職類及固定式起重機操作職類技能檢定學科測試，提供中文對照越南語、印尼語、泰語及英語等4種語言試題的服務，109年度將持續提供相同服務，歡迎有需求的事業單位雇主協助所僱移工報名上述二職類技能檢定時，一併提出母語服務申請。

為確保勞工職場安全，勞動部依職業安全衛生法訂定職業安全衛生教育訓練規則，明定從事堆高機及固定式起重機操作人員需接受必要的安全衛生教育訓練，並取得相關技術士證，才具備操作人員資格，其中技能檢定部分，須通過學科及術科實作測試方能取得技術士證。

因應事業單位所僱移工於學科測試時，雖具備相關技能及專業，但礙於中文閱讀能力，導致無法順利通過學科測試，為協助雇主僱用的移工從事堆高機及固定式起重機操作前都已取得相關技術士證，勞動部於108年度第3梯全國技術士技能檢定，針對越南、印尼、泰國及菲律賓籍移工，提供堆高機操作及固定式起重機操作職類技能檢定學科測試中文對應該國母語試題輔助服務，勞動部勞動力發展署表示，為強化勞工職場安全及因應事業單位雇主需求，109年度持續提供該項服務措施。

發展署進一步表示，提供母語對照之輔助服務排定於全國檢定辦理，自提供該輔助服務以來，共有937人次移工申請，其中193人次學科測試及格，及格率達21%，相較於未提供該項服務之學科及格率約4%，移工學科測試及格率已大幅提高，該服務措施確實有助移工取得從業所需技術士證。

另外，109年度堆高機操作職類及固定式起重機操作職類排定於全國檢定第一梯次及第二梯次辦理，因第一梯次已辦理完畢，雇主可把握第二梯次報名機會，於報名時一併填寫該項服務申請表，報名期間為4月28日至5月7日止，報名簡章可於全家、萊爾富及OK等便利超商購買，另外也可採用網路方式報名，報名時務必點選該服務選項，系統將自動帶出服務申請表。

(工商 )