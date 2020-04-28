台灣青年在浙江開設台灣產品館，疫情期間利用直播的方式帶或，受到歡迎。（取自中新網）

4月25日下午，浙江省玉環市大麥嶼港區的台灣商品體驗館裡，一家叫作「台寶我家」的店鋪特別熱鬧，前往採購的消費者發現，熟悉的店鋪忽然化身網路直播間，還不時傳出帶著濃濃台灣味的直播主聲音：「這個真的超好的，買它！」其實，這是一場名為「台灣青年帶台貨」的新零售直播活動，由浙江玉環的8位台青台商發起。

當前全大陸都在積極復工復產、對抗新冠肺炎疫情衝擊，參與活動的台青認為，選擇這個時間點勇敢試水新零售、探索「雲端轉型」，思變求存恰逢其時。

一個半小時​​的直播首秀，效果意外不錯，在線觀看人數方面，浙江玉環當地的傳媒中心直播平台吸引了5.13萬當地消費者進入直播間參與秒殺，微博直播平台則累計有超過500萬人次觀看，事先精挑細選的26種優惠福利價商品也被秒殺一空，實時成交達到725單，看著不少網友留言沒搶到熱門商品，首次當直播主的台青們，總算放下了心。

台青楊苡苓說，他們帶貨的時候不會太刻意，語言也不會過度誇大，但是一個很普通的東西，都可以描述得很深入人心，莫名都會想買下去，哈哈！雖然自己很緊張，事前擔心直播的時候會詞窮，但看過很多直播之後，發現還是展露自己的真性情會更自在。

當然，對於最受消費者歡迎的台灣商品，楊苡苓每天都在接觸，對產品的賣點更是信手拈來。楊苡苓說，平時店裡比較熱賣的產品，像是台灣啤酒、雅方冰品、台南關廟面這些還有味丹冬瓜茶這些，這次也特別拿來參與直播秒殺！

楊苡苓說，疫情算是他們嘗試直播帶貨的原因之一，但了解到大陸直播帶貨的魅力之後，他們也一直想嘗試，剛好藉由這個機會，得到很多人的幫助，然後就開了這個頭。

(旺報 )