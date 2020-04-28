震撼！「生死一瞬間」 923生還者還原大火逃生

林森錢櫃KTV大火造成嚴重死傷，兩名當時在923包廂的生還者，上節目描述逃生驚險過程，當時全是濃煙，一片漆黑，民眾躲在包廂裡靠著僅存氧氣，絕望無助打電話對外求援，好不容易等到消防人員，當他們被引導到10樓的途中，看見兩名急著跑到外面尋找逃生出口民眾的遺體。

主持人王又正：「看起來有點煙，到你們決定要跑的時候，三分鐘後，就整層九樓都是煙了。」

錢櫃923室生還者：「所以等於那個火勢是已經有燒一段了，二分鐘、五分鐘，就差不多斷電了，都暗的。」

火災發生時，真的什麼都看不見，兩位錢櫃923包廂的生還者，回憶逃生當下，仍餘悸猶存。錢櫃923室生還者：「有人算半崩潰了吧，（女生還男生）女生啊，焦慮，就是哭啊，打電話跟媽媽講，然後開始有點就是歇斯底里吧。」

錢櫃大火，內部付之一炬。（北市消防局提供／張穎齊台北傳真）

絕望、崩潰、無助，人性此時面臨極度恐懼，還好當時兩人還能保持理智，從923小包廂逃出後換到926大包廂，換取更多氧氣活命。

錢櫃923室生還者：「（消防隊員到了後你們的感覺）就跟看到神一樣，就是根本也上不去那層樓，消防員在外面疏煙疏了一段時間，才叫我們往十樓開放空間跑。」

終於等到消防員救援，恐懼解除，但從926包廂被帶往十樓的途中，他們也看見，何謂生死一線之隔。錢櫃923室生還者：「一個躺著，躺在九樓到十樓的樓梯中間，還有一位是後來消防員用擔架把他扛上來。」

但對這兩人來說，這場火警確實有些誇張，因為根本沒人知道身在火場中，沒有聽到任何的警報，服務生還請他們回包廂等。錢櫃923室生還者：「完全沒有（警報聲），那我想說我們先回去包廂，想想不對，我東西就收一收，我說我們先跑好了。」

大火無情，生命寶貴，生還者現身說法，只盼這一輩子都不要再遇見，如此誇張的情境。

(中時電子報)