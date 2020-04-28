提高壞帳準備金 匯豐稅前獲利年減48％ 13:592020/04/28 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲最大銀行匯豐（HSBC）28日（周二）公布，2020年首季稅前獲利較去年同期衰退48％至32.1億美元，遜於分析師預期，因新冠肺炎衝擊全球借款人而提高壞帳準備金。 總部位於倫敦的匯豐，主要獲利皆來自亞洲，尤其是最先受到新冠肺炎衝擊的大中華地區。該銀行已在2月警告，疫情引起的經濟中斷可能使今年營收減少。 由於新冠肺炎與油價的打擊，加上在新加坡一筆與企業風險相關的高額支出，匯豐銀行上季預期信用損失大幅增加24億美元至30億美元。 (工商 ) #全球 #匯豐 #壞帳 #準備金 #稅前獲利 也許您會感興趣 推薦閱讀 後新冠時代的全球最大贏家 04:102020/04/27 時論廣場 觀念平台－經濟脫鉤說易行難 04:102020/04/28 產業特刊 疑準備金正恩葬禮！北韓正建造「大型閱兵式」建築 12:032020/04/28 生活 財經熱門新聞 老美追殺陸企猛招來了！供貨華為恐有麻煩 台積電回應了 - 財經 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 油價殺得慘烈！原油ETF爆警訊…散戶踩屍逃命 - 財經 原來謝金河是錢櫃大股東 自曝32元進場投資 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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