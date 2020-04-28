歐洲最大銀行匯豐（HSBC）28日（周二）公布，2020年首季稅前獲利較去年同期衰退48％至32.1億美元，遜於分析師預期，因新冠肺炎衝擊全球借款人而提高壞帳準備金。

總部位於倫敦的匯豐，主要獲利皆來自亞洲，尤其是最先受到新冠肺炎衝擊的大中華地區。該銀行已在2月警告，疫情引起的經濟中斷可能使今年營收減少。

由於新冠肺炎與油價的打擊，加上在新加坡一筆與企業風險相關的高額支出，匯豐銀行上季預期信用損失大幅增加24億美元至30億美元。

(工商 )