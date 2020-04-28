雖然近日台灣新冠肺炎疫情相對穩定，已多日零確診，新北市長侯友宜今天主持應變會議時仍表示，五一連假即將到來，防疫仍不可輕忽。針對新北市各大風景區、山區及商圈等人潮易聚集處，將啟動三階段管制，降低群聚感染風險。

侯友宜也說，已要求各局處在五一連假後，研擬鬆綁管制作為，在積極防疫狀態下，保有市民最大程度活動空間，穩健調整防疫步伐。他表示，目前全球新冠肺炎疫情仍在攀升，新北市疫情仰賴國人努力，連續八天零確診，守得很好。

但隨著五一連假到來，絕對不能掉以輕心，應以戒慎恐懼的心情全面備戰，連假三天將啟動三階段管制，透過即時影像及現場人力，監控風景區、商圈及老街等人流狀況，同時要求各局處盤點人潮易聚集據點，將大賣場、百貨公司等一併納入監測範圍，以利及時應變處理。

侯友宜也說，所有的公共安全檢查，不管是哪一家KTV，都是一樣的標準，只要公安不合格，第一個時間一定會貼紅單警告、限期改善，不改善就斷水斷電，甚至勒令停業。前一段時間錢櫃板橋店有檢查不合格，但是已經改善完畢，市府仍會隨時抽查、隨時臨檢，公安是沒有休息的時刻，公安是隨時備戰的。

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(中時電子報)