立委洪申翰、周春米、蘇巧慧、鍾佳濱及賴品妤今（28）日宣示，除了下修參政權之外，將在本周四排審《民法》成年下修至18歲，並持續推動降低《集會遊行法》、《社會團體法》及《政黨法》等法規的年齡限制，讓降低年齡限制我國的主流思維，修改各種以「年齡作為門檻」的法律。

洪申翰指出，台灣目前是東亞唯一將投票年齡訂在20歲以上的國家，「雖然是婚姻平權的價值輸出國，卻在國際推動投票年齡下修的浪潮中吊車尾。」他認為，接下來將全面檢視各法律中的年齡限制，提出下降或放寬年齡限制修法，逐步貫徹降低年齡限制的精神，還權於年輕社群，讓年輕人的生活和公共參與更加自主。

民進黨籍立委推動下修民法成年年齡至18歲。（圖／周春米辦公室提供）

周春米說，《民法》是民事權利義務關係的基礎，成年年齡下修，牽一髮動全身，將涉及200多條法規修正。她在本屆立院已提出《民法修正草案》，重點除了成年由20歲調降為18歲外，也訂定「日出條款」，讓行政機關有足夠的準備期。周春米說，成年年齡調降是國際趨勢，也是朝野立委、民間所關心的事，因此本週四將排審年齡下修的《民法》相關法案。

賴品妤則說，臺灣《民法》參考日本、德國而制定，而日本將於2022年正式下調成年年齡至18歲。她認為，臺灣的公民滿18歲可以公投、要負完全刑法責任、可以結婚、須服兵役，也就表示法律的制定上，是認可18歲公民的自主能力，願意讓18歲公民享有權利並負有相應的義務。

鍾佳濱表示，目前許多法律依循民法「滿20歲為成年」觀念所訂定，限制了青年的職業選擇，甚至危害弱勢青年，包括不能擔任保全人員，不能在公有市場攤位擺攤，不能擔任證券業務人員，不能擔任農漁會會員，甚至受暴少年離開機構要自立更生時，因未滿20歲，無法簽訂租屋契約，也無法開設銀行帳戶，因為職業選擇受限，易陷入高風險生活形態。

蘇巧慧說，想像一個18歲考上大學的北漂青年，不能租房、不能辦助學貸款，可以買樂透、卻不能買運彩，18歲可結婚，但不能組社團，這些都是日常限制；她更舉唐鳳為例，16歲創立網路公司，但負責人卻只能是家長，凸顯一個國家刑法、民法對年齡有兩種制度，造成的諸多不便，因此下修的目的就是為了讓年輕人的生活更便利、更自主。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)